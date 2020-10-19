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«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и регионе из-за ветра
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и регионе из-за ветра

Вероника Кузьминова

Город

«Желтый» уровень погодной опасности объявили в столичном регионе из-за порывов ветра. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра России.

В Москве и Подмосковье с ночи и до вечера 20 октября действует предупреждение об усилении ветра. Порывы могут достигать 15 метров в секунду. Уточняется, что остальные оповещения о погодных условиях не требуются, говорится в прогностической карте предупреждений Гидрометцентра.

Ранее сообщалось, что осадки в виде снега ожидаются в столичном регионе в ближайшие трое суток.

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