Двое мужчин ограбили квартиру на 8 миллионов рублей в Подмосковье

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В подмосковном Щелкове полиция задержала двоих мужчин, которых подозревают в похищении имущества из квартиры на сумму свыше 8 миллионов рублей. Об этом сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова во вторник, 20 октября.

Уточняется, что подозреваемыми оказались ранее судимые жители Ногинска 45 и 46 лет. Полицейские установили, что злоумышленники проникли в подъезд жилого дома и повредили замок на двери одной из квартир. После этого они укрылись неподалеку.

Через некоторое время, убедившись, что на поломку замка никто не отреагировал, вернулись в квартиру и похитили имущество. Общая сумма ущерба составила свыше 8 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемые находятся под стражей, добавила Татьяна Петрова.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

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