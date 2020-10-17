Неизвестный украл икону из храма в центре Москвы

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Россия, Москва, Успенский переулок Карта всех событий

Икону украли из церкви в центре столицы. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу в субботу, 17 октября.

По информации полиции, инцидент произошел 15 октября в Успенском переулке. Неизвестный открыто совершил кражу и сбежал. Материальный ущерб оценен на сумму примерно 30 тысяч рублей.

— В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий по месту фактического проживания задержан гражданин 1975 года рождения, у него изъято похищенное, — рассказали в ведомстве.

В отношении задержанного заведено уголовное дело о грабеже.

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