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«Личная капсула»: раскрыты детали интерьера нового плацкартного вагона
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

«Личная капсула»: раскрыты детали интерьера нового плацкартного вагона

Ростислав Зубков

Транспорт

Пассажиры новых плацкартных вагонов РЖД получат личное пространство за счет шторок на полке. Об этом Алексей Шаршаков, шеф-дизайнер Национального центра промышленного дизайна и инноваций «2050.ЛАБ», который создал обновленный дизайн вагонов, рассказал во вторник, 20 октября.

По словам разработчика, главная особенность новых вагонов с точки зрения дизайна — индивидуализация пространства.

— Чтобы пассажиры могли отгородиться от соседей, каждая полка оборудована шторками. Шторки — элемент многофункциональный. Задернув их, можно уединиться в плацкартном вагоне, чтобы почитать, поспать и даже переодеться, — пояснил Шаршаков в разговоре с агентством «Москва».

«Личная капсула»: раскрыты детали интерьера нового плацкартного вагонаФото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Дизайнер также заявил, что, по сути, можно будет создать своеобразную «личную капсулу» для пассажира.

Помимо этого, в модульном вагоне туалет и душевая отделены друг от друга, что позволяет пользоваться ими с большим комфортом.

В начале октября в Москве показали прототип нового плацкартного вагона РЖД. В нем стало на 11 процентов больше места, ширина увеличилась на 28 сантиметров, длина — на 73. Интерьер сочетает спокойные и натуральные цветовые гаммы. Оборудование выполнено из новейших материалов.

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