Жители Тувы остались без света из-за энергосбоя
Во вторник, 20 октября, в Туве произошло аварийное отключение электричества. Об этом глава республики Шолбан Кара-оол сообщил в социальных сетях.
По словам губернатора, эксперты Россетей намеревались перевести в резерв одну из двух высоковольтных электролиний, однако произошел сбой.
— Сработала автоматика — аварийное отключение. Сейчас схему должны вернуть в прежний формат, — написал Кара-оол на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Политик уточнил, что в настоящее время идет переключение на вторую линию через Абазу. Проблему обещают устранить в течение часа.
В тувинском министерстве топлива и энергетики отметили, что без электричества остались жители всей республики.
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