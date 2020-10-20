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Жители Тувы остались без света из-за энергосбоя
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Жители Тувы остались без света из-за энергосбоя

Ростислав Зубков

Происшествия

Во вторник, 20 октября, в Туве произошло аварийное отключение электричества. Об этом глава республики Шолбан Кара-оол сообщил в социальных сетях.

По словам губернатора, эксперты Россетей намеревались перевести в резерв одну из двух высоковольтных электролиний, однако произошел сбой.

— Сработала автоматика — аварийное отключение. Сейчас схему должны вернуть в прежний формат, — написал Кара-оол на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Политик уточнил, что в настоящее время идет переключение на вторую линию через Абазу. Проблему обещают устранить в течение часа.

В тувинском министерстве топлива и энергетики отметили, что без электричества остались жители всей республики.

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электричествосбойТува
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