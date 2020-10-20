СМИ: Москвич скончался после травли дихлофосом тараканов в квартире

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Россия, Москва, Ленинский проспект, 8 Карта всех событий

В Москве мужчина скончался после отравления дихлофосом, который он использовал для травли тараканов в своей квартире. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах во вторник, 20 октября.

Уточняется, что из ГКБ имени Пирогова поступило сообщение о смерти мужчины, который отравился дихлофосом. По словам его сожительницы, мужчина уехал на свою вторую квартиру по улице Кибальчича, чтобы потравить тараканов. Через некоторое время он вызвал скорую, которая его госпитализировала. Однако спасти жизнь пациенту врачи не смогли.

Полиция проводит проверку, уточнил источник.

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