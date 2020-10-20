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Велопарковки с новым дизайном появились в Даевом переулке
Фото: Telegram-канал «Дептранс Москвы»

Велопарковки с новым дизайном появились в Даевом переулке

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, Даев переулокКарта всех событий

В Москве в Даевом переулке появились велопарковки с новым дизайном на 24 места. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс Москвы» во вторник, 20 октября.

— Велопарковки в новом дизайне Московского транспорта появились в Даевом переулке, мест хватит на 24 велосипеда, — говорится в сообщении.

Также уточняется, что у новых парковок можно оставлять самокаты. В сообщении отметили, что скоро все городские парковки столицы будут выглядеть так же.

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