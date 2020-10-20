Певица Монеточка рассказала о своем отношении к Земфире

Фото: youtube.com/вДудь

Российская певица Елизавета Гырдымова, выступающая под псевдонимом Монеточка, рассказала о своем отношении к коллеге по цеху Земфире Рамазановой.

Ранее Земфира раскритиковала Гырдымову за голос и манеру исполнения песен.

— Мне сложно отделять творчество человека от его личности. Мне стало гораздо труднее слушать песни Земфиры, потому что как только ты узнаешь о черте характера, негатив от человека получил, этот негатив тебе начинает видеться в каждой песне, в каждой строчке. Какая-то неуверенность, агрессия, вижу теперь везде, я не могу нормально воспринимать, хотя до этого мне очень нравились ее песни, — заявила Монеточка.

По словам Гырдымовой, она не будет отрицать талант Земфиры, она назвала ее прекрасным поэтом и музыкантом.

Отношение молодой певицы поменялось к Земфире, после того как легенда русского рока назвала ее голос «омерзительным». Монеточка уточнила, что ее это не обидело, а реакция Земфиры породила много мемов.

Монеточка не отрицает, что через 10 лет может вести отшельнический образ жизни как Земфира. Об этом она сообщила в интервью Юрию Дудю. Видео опубликовано на YouTube 20 октября.

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