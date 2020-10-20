Роскачество рассказало, какие улучшители используются в хлебе

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Приготовленный из качественного сырья хлеб обычно не нуждается в добавках. Однако некоторые производители используют вспомогательные ингредиенты. Эксперты Роскачества рассказали, зачем для приготовления хлеба используются улучшители.

Улучшители идут в ход, если для выпечки используется мука с пониженными хлебопекарными свойствами. Они ускоряют созревание теста. Особенно актуально это для выпечки хлеба по ускоренным технологиям. Подобные методы чаще практикуются в небольших пекарнях и цехах.

Улучшители делятся на несколько групп. Улучшители окислительного действия используются для уменьшения расплываемости подовых изделий, а восстановительного действия — для повышения качества хлебобулочных изделий из пшеничной муки с крепкой клейковиной. Ферментные препараты ускоряют химические реакции определенного типа, а эмульгаторы используются для задержки процесса черствения.

Специалисты Роскачества отметили, что консерванты и красители не должны использоваться при производстве хлеба. Исключением является солодовый хлеб. В него разрешено добавлять сахарный колер Е150. Консерванты допустимы лишь в хлебобулочных изделиях, которые предназначены для длительного хранения.

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