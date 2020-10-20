«Бежать под венец странно»: Валуев объяснил свое отношение к гражданскому браку

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Депутат Госдумы, спортсмен Николай Валуев рассказал о своем отношении к гражданскому браку. Со своей женой он два года жил совместно, прежде чем сделать ей предложение.

— Это очень индивидуальный вопрос. Советовать жить в гражданском браке — это как минимум странно, но бежать под венец буквально сразу, как только два молодых человека почувствовали страсть... Все начинается со страсти, если это брак не по расчету, — отметил Валуев в интервью журналистке Елене Ханге.

У спортсмена растет дочь, и он признает, что будет не готов к тому, что она будет жить в гражданском браке. Он отметил, что сейчас для 13-летней девочки юноши выступают, скорее, раздражителем, а не объектом повышенного интереса.

— И я, и супруга скажем дочери, что человека нужно узнать. В этом плохого ничего нет. Но долго засиживаться в таких отношениях... Мужчинам это нравится. Особо нет обязательств, а мужчины по своей природе более эгоистичны, они трудно идут к браку, — отметил Валуев.

Видео опубликовано на YouTube.

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