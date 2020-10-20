Эксперты спрогнозировали рост цен на красную икру

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Ближе к середине осени в России красная икра становится значительно дороже при покупке оптом и в розницу. По словам экспертов, главная причина кроется в более низком вылове рыб лососевых пород на Камчатке, также определенный вклад внесла и работа по «обелению» рынка.

Период осеннего вылова лосося стал самым низким за последние десять лет по причине того, что порядка 80 тысяч тонн прогноза подходов горбуши на восточном побережье не оправдалось, сообщил в конце сентября временно исполняющий обязанности краевого министра рыбного хозяйства Андрей Здетоветский. Согласно научным прогнозам, в 2020 году на Камчатке, где идет основной в Российской Федерации вылов лосося в рамках промышленного рыболовства, планировалось добыть около 240 тысяч тонн тихоокеанских лососей.

— Росрыболовство ожидает, что вылов тихоокеанских лососей в России по итогам путины 2020 года составит 300–310 тысяч тонн, считая, что ее результаты года требуют серьезного анализа, особенно в части изменения подходов к прогнозированию, — сообщил в конце сентября руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков, передает агентство РИА Новости.

Вице-президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин заявил, что рыболовы понесли затраты под большой объем, однако рыбы выловили на порядок меньше, чем ожидалось, в связи с этим они не смогут компенсировать свои колоссальные затраты и поднимут цены.

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