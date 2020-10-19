Российские шеф-повара удивили жюри кулинарного конкурса перепелкой и копченым сомом

Шеф-повар московского ресторана Виктор Белей готовит конкурсное блюдо на кулинарном соревновании Bocuse d’Or / Фото: Выставочная компания Асти Групп

Завершился отборочный этап Bocuse d’Or Europe. Российская команда, в состав которой вошли московские шеф-повара, 19 октября вернулась в столицу после европейских кулинарных состязаний.

Как рассказал «Вечерней Москве» заместитель руководителя Департамента торговли и услуг города Москвы Александр Иванов, наша команда преодолела не только расстояния, но и преграды — коронавирус внес свои коррективы в проведение кулинарного состязания. Они проходили без заполненных трибун.

— Наша команда во главе с Виктором Белеем стала 11-й в зачете, — сообщил замглавы ведомства. — Команда фактически прорвалась на европейский финал. Да, было сложно, и наши ребята остановились в одном месте от заветной десятки, попадание в которую открыло бы нашим поварам путь во французский Лион. Но их нынешнее выступление можно назвать хорошим событием для нашей страны — кулинарам есть теперь к чему стремиться.

Площадкой для демонстрации гастрономического мастерства в европейском отборе стал концертно-спортивный зал в Таллине. Конкурсантам предстояло продемонстрировать свои умения в двух испытаниях. Нужно было выбрать для приготовления местные деликатесы, а еще каждому конкурсанту требовалось добавить индивидуальный штрих к своим блюдам.

— Создание конкурсной программы — процесс творческий и трудоемкий, — отметил шеф-повар московского ресторана Виктор Белей.

По его словам, главной темой выступления стало озеро Байкал и природные дары этого края. Одно из двух основных блюд, представленных командой, стала перепелка. Еще одной «изюминкой», которую преподнесли наши кулинары требовательному жюри, стал клариевый сом, которого приготовили по особой технологии: сначала закоптили рыбу в молоке, а затем уже довели до готовности при низкой температуре. А через гарниры и декор повара постарались передать атмосферу близости с природой. Для этого они использовали травы, зелень, орехи и ягоды, растущие в окрестностях Байкала, картофель и овощи.

Победителями в кулинарном состязании стали Норвегия, Дания и Швеция. Десятку лучших замкнула Италия.

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