Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Российские шеф-повара удивили жюри кулинарного конкурса перепелкой и копченым сомом
Шеф-повар московского ресторана Виктор Белей готовит конкурсное блюдо на кулинарном соревновании Bocuse d’Or / Фото: Выставочная компания Асти Групп

Российские шеф-повара удивили жюри кулинарного конкурса перепелкой и копченым сомом

Василиса Чернявская 

Общество

Завершился отборочный этап Bocuse d’Or Europe. Российская команда, в состав которой вошли московские шеф-повара, 19 октября вернулась в столицу после европейских кулинарных состязаний.

Как рассказал «Вечерней Москве» заместитель руководителя Департамента торговли и услуг города Москвы Александр Иванов, наша команда преодолела не только расстояния, но и преграды — коронавирус внес свои коррективы в проведение кулинарного состязания. Они проходили без заполненных трибун.

— Наша команда во главе с Виктором Белеем стала 11-й в зачете, — сообщил замглавы ведомства. — Команда фактически прорвалась на европейский финал. Да, было сложно, и наши ребята остановились в одном месте от заветной десятки, попадание в которую открыло бы нашим поварам путь во французский Лион. Но их нынешнее выступление можно назвать хорошим событием для нашей страны — кулинарам есть теперь к чему стремиться.

Площадкой для демонстрации гастрономического мастерства в европейском отборе стал концертно-спортивный зал в Таллине. Конкурсантам предстояло продемонстрировать свои умения в двух испытаниях. Нужно было выбрать для приготовления местные деликатесы, а еще каждому конкурсанту требовалось добавить индивидуальный штрих к своим блюдам.

— Создание конкурсной программы — процесс творческий и трудоемкий, — отметил шеф-повар московского ресторана Виктор Белей.

По его словам, главной темой выступления стало озеро Байкал и природные дары этого края. Одно из двух основных блюд, представленных командой, стала перепелка. Еще одной «изюминкой», которую преподнесли наши кулинары требовательному жюри, стал клариевый сом, которого приготовили по особой технологии: сначала закоптили рыбу в молоке, а затем уже довели до готовности при низкой температуре. А через гарниры и декор повара постарались передать атмосферу близости с природой. Для этого они использовали травы, зелень, орехи и ягоды, растущие в окрестностях Байкала, картофель и овощи.

Победителями в кулинарном состязании стали Норвегия, Дания и Швеция. Десятку лучших замкнула Италия.

Читайте также: Ресторатор назвала приправу, которая сделает суп «питательной бомбой»

кулинарияшеф-поварконкурс
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Ну избил, ну и что? Тусуемся дальше

Рустам Сабанчеев
Рустам Сабанчеев

Как Витя стал маньяком

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Рубль в виде кода: в чем подвох

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Мне хлеб, колбасу и гастроскопию, пожалуйста

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Здравствуй, брат! Писать очень трудно...

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Добро пожаловать на шабаш

 Александр Хохлов
 Александр Хохлов

Армия против коронавируса

Все мнения
О проекте