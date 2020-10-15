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Ресторатор назвала приправу, которая сделает суп полезнее
Фото: pexels.com / Valeria Boltneva

Ресторатор назвала приправу, которая сделает суп полезнее

Юлия Курганова

Общество

Ресторатор Магда Гессер рассказала секрет приготовления супа по собственному рецепту. Она отметила, что блюдо превратится в «питательную бомбу», если добавить в бульон гвоздику. Кулинар указала, что таким образом суп станет не только более вкусным, но и полезным.

Гессер напомнила, что гвоздика обладает обезболивающим эффектом, поддерживает естественный иммунитет, уменьшает уровень холестерина в крови, улучшает работу желудочно-кишечного тракта, помогает справляться с простудой, болью в горле и головными болями. Кроме того, данная приправа обладает противовирусными и антибактериальными свойствами.

Также ресторатор добавила, что суп станет вкуснее, если в нем использовать разные виды мяса, например, деревенскую курицу и кусок говядины, сообщается в издании Wirtualna Polska.

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