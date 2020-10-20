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Два человека погибли при падении вертолета в реку под Вологдой
Фото: mos.ru / Максим Денисов

Два человека погибли при падении вертолета в реку под Вологдой

Ростислав Зубков

Происшествия

При крушении частного вертолета в Вологодской области погибли два человека. Об этом во вторник, 20 октября, сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Спасатели отмечают, что эти данные предварительные.

— Погибли два человека — пилот и пассажир, которые находились на борту, — цитирует ТАСС экстренные службы.

Ранее МЧС сообщило о падении вертолета в реку Сухону Нюксенского района Вологодской области у населенного пункта Бобровское. Недалеко от места ЧП находится деревня Мыс. После происшествия борт частично погрузился под воду.

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