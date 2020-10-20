Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
«Говоришь обо мне гадости»: Киркоров больше не желает общаться с Сафроновым
Фото: instagram.com/fkirkorov

«Говоришь обо мне гадости»: Киркоров больше не желает общаться с Сафроновым

Захар Чайченко

Звезды

Филипп Киркоров заявил на премьере мюзикла «Шахматы», что больше не желает общаться с художником Никасом Сафроновым.

Художник поздоровался с Киркоровым, однако певец никак не отреагировал на его приветствие. После неловкой ситуации Сафронов задал вопрос музыканту: что произошло?

— Потому что ты везде говоришь обо мне гадости, — высказался артист.

Живописец намерен в ближайшее время поговорить с королем поп-сцены и решить возникший между ними конфликт. По словам Никаса Сафронова, он не помнит, чтобы где-то в разговорах с прессой оскорблял Киркорова. По версии Сафронова, их с Киркоровым хотят стравить, передает издание «Собеседник».

— Не помню, чтобы я когда-либо что-то плохое говорил про Филиппа. Я его уважаю и ценю как большого профессионала, гениального артиста, человека, который создал себя сам благодаря своему огромному таланту и колоссальной работоспособности, — рассказал Сафронов.

Читайте также: «К сожалению, не общаюсь»: Киркоров рассказал об отношениях с Пугачевой

Филипп КиркоровНикас Сафроновпоп-музыка
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Константин Апрелев
Константин Апрелев

Что будет с ценами на жилье

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Готов ли ты умереть за свою веру

Олег Сыров
Олег Сыров

Кролики — это не только ценный мех

Юрий Крылов
Юрий Крылов

Писатель, убивший дракона

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Что почитать — спросите в храме

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Ну избил, ну и что? Тусуемся дальше

Рустам Сабанчеев
Рустам Сабанчеев

Как Витя стал маньяком

Все мнения
О проекте