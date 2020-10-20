«Говоришь обо мне гадости»: Киркоров больше не желает общаться с Сафроновым

Фото: instagram.com/fkirkorov

Филипп Киркоров заявил на премьере мюзикла «Шахматы», что больше не желает общаться с художником Никасом Сафроновым.

Художник поздоровался с Киркоровым, однако певец никак не отреагировал на его приветствие. После неловкой ситуации Сафронов задал вопрос музыканту: что произошло?

— Потому что ты везде говоришь обо мне гадости, — высказался артист.

Живописец намерен в ближайшее время поговорить с королем поп-сцены и решить возникший между ними конфликт. По словам Никаса Сафронова, он не помнит, чтобы где-то в разговорах с прессой оскорблял Киркорова. По версии Сафронова, их с Киркоровым хотят стравить, передает издание «Собеседник».

— Не помню, чтобы я когда-либо что-то плохое говорил про Филиппа. Я его уважаю и ценю как большого профессионала, гениального артиста, человека, который создал себя сам благодаря своему огромному таланту и колоссальной работоспособности, — рассказал Сафронов.

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