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Власти Москвы ввели субсидии для креативных технопарков и промкомплексов
Фото: Depositphotos

Власти Москвы ввели субсидии для креативных технопарков и промкомплексов

Вероника Кузьминова

Город

Субсидии в несколько сотен миллионов смогут получать каждый год креативные технопарки, научно-технологические центры и промкомплексы Москвы. Об этом заявил глава Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Правительство столицы изменило порядок предоставления субсидий из городского бюджета. Помощь теперь могут получить креативные технопарки, промкомплексы, инновационные научно-технологические центры и организации, реализующие инвестиционные приоритетные проекты (ИПП) по созданию промышленных комплексов.

— Благодаря изменениям управляющие компании креативных технопарков и иных инновационных организаций теперь могут получить до 300 миллионов рублей в год и возместить с их помощью проценты по кредитам на развитие имущественного комплекса, — цитирует Фурсина пресс-служба департамента.

По его словам, субсидии помогут создать комфортные условия для развития компаний и всей отрасли.

Уточняется, что материальную помощь могут получить управляющие компании технопарков без привязки к сфере деятельности. Например, на компенсацию выплат процентов по кредитам на оборудование, затрат на лизинг и технологическое присоединение к системам инженерно-технического обеспечения. Максимальный размер субсидии составляет 200 миллионов рублей. Ранее такую поддержку получали только те технопарки, которые фокусировались на обрабатывающей промышленности.

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субсидииАлексей Фурсинтехнопарки Москвы
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