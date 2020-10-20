Подмосковные оперативники устранили более 30 подпольных нарколабораторий в 2020 году

Фото: пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета (СК) РФ

В Московской области устранили 34 подпольных лаборатории, в которых изготавливали наркотики, с начала нынешнего года, сообщили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.

— За девять месяцев 2020 года на территории Московской области ликвидировано 34 подпольные нарколаборатории, выявленные в 19 муниципалитетах региона. Значительная часть синтетических наркотиков производится именно на базе таких лабораторий, — сказано в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что самое большое число таких лабораторий выявили в городах Орехово-Зуево, Раменское и Богородское. С начала этого года правоохранителями Подмосковья было зафиксировано 6,3 тысячи преступлений, связанных с наркооборотом, что на 2,3 процента превысило уровень прошлого года.

Помимо этого, сотрудниками правоохранительных органов было выявлено 57 преступлений, связанных с организацией и содержанием притонов, проверено более двух тысяч мест массового досуга молодежи, в которые входят ночные клубы, дискотеки, бары, кальянные, лесопарковые зоны, парки культуры и отдыха, а также скверы. В результате проверок было возбуждено 11 уголовных дел по факту незаконного оборота наркотиков.

— Родителям важно знать о досуге своих детей, с кем они общаются, а если у ребенка появились личные деньги, необходимо выяснить откуда и за какие услуги получено вознаграждение. Бдительность и внимание родителей может спасти подростка от несчастья, — подчеркнул заместитель Председателя Правительства Московской области – руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев.

В пресс-службе добавили, что за незаконный оборот наркотиков к уголовной и административной ответственности привлечен был 101 подросток. Ученики школ и колледжей зачастую выступают в качестве курьеров и закладчиков, при этом они могут вовсе не употреблять наркотики.

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