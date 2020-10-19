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Полиция в Подмосковье задержала мужчину с пакетами наркотических таблеток
Фото: youtube.com /RT на русском

Полиция в Подмосковье задержала мужчину с пакетами наркотических таблеток

Юлия Курганова

Происшествия

Полицейские изъяли тысячу таблеток экстази у мужчины, подозреваемого в покушении на сбыт наркотических средств. Об этом сообщается в понедельник, 19 октября, на сайте «МВД Медиа» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Московской области.

Сотрудники правоохранительных органов в Люберецком районе в лесополосе около деревни Лукьяновка задержали 24-летнего мужчину. При проведении досмотра полицейские обнаружили и изъяли два пакета у подозреваемого, в которых была тысяча таблеток розового и фиолетового цвета. Химическое исследование установило, что изъятое является наркотическим средством — экстази.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Он взят под стражу.

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Люберцызадержание с наркотикамиполиция
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