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СМИ сообщили о гибели гендиректора АО «Дед Мороз» при крушении вертолета
Фото: ТАСС / Валерий Шарифулин

СМИ сообщили о гибели гендиректора АО «Дед Мороз» при крушении вертолета

Евгения Звощик

Происшествия

Бывший заместитель губернатора Вологодской области, ныне генеральный директор АО «Дед Мороз» Олег Васильев мог находиться на борту вертолета, который ранее потерпел крушение в Нюксенском районе Вологодской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительство региона во вторник, 20 октября.

Ранее эта же информация появилась в ряде областных СМИ и некоторых Telegram-каналах.

— Информация по Олегу Васильеву обсуждается, она пока не подтверждена, — пояснил собеседник агентства.

Отмечается, что у Васильева была запланирована эта поездка — командировка в Великий Устюг. На данный момент ведется поисковая операция. При этом подчеркивается, что связи с Васильевым нет.

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