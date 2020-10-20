СМИ сообщили о гибели гендиректора АО «Дед Мороз» при крушении вертолета

Фото: ТАСС / Валерий Шарифулин

Бывший заместитель губернатора Вологодской области, ныне генеральный директор АО «Дед Мороз» Олег Васильев мог находиться на борту вертолета, который ранее потерпел крушение в Нюксенском районе Вологодской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительство региона во вторник, 20 октября.

Ранее эта же информация появилась в ряде областных СМИ и некоторых Telegram-каналах.

— Информация по Олегу Васильеву обсуждается, она пока не подтверждена, — пояснил собеседник агентства.

Отмечается, что у Васильева была запланирована эта поездка — командировка в Великий Устюг. На данный момент ведется поисковая операция. При этом подчеркивается, что связи с Васильевым нет.

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