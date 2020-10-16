Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Прокуратура проверит обстоятельства гибели мальчика в столичном фитнес-центре
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Прокуратура проверит обстоятельства гибели мальчика в столичном фитнес-центре

Юлия Захарова

Происшествия
Россия, Москва, Мосфильмовская улица Карта всех событий

Проверку организовали в столице после гибели мальчика в одном из городских фитнес-центров. Об этом в пятницу, 16 октября, сообщили в пресс-службе Московской прокуратуры.

Инцидент произошел на Мосфильмовской улице. Несовершеннолетний потерял сознание на тренировке и скончался. Во время проверки прокуроры оценят соблюдение требований законодательства о несовершеннолетних и безопасность услуг, которые оказывал клуб.

Ранее в Следственном комитете возбудили уголовное дело по факту смерти ребенка.

Читайте также: Обвиняемого в убийстве школьницы в Подмосковье задержали

смерть ребенкаМосковская прокуратурапроверка
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Не стоит носить во рту унитаз

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Как России наказать Реджепа Эрдогана

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Таинственные следы на крымских камнях

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Руки прочь от Чебурашки

Оксана Крученко
Оксана Крученко

От многоженства до купания коров: нет предела толерантности

 Александр Хохлов
 Александр Хохлов

Дайте роботу порулить!

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Наследство: хлам или исторические ценности

Все мнения
О проекте