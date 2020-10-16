Прокуратура проверит обстоятельства гибели мальчика в столичном фитнес-центре

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Россия, Москва, Мосфильмовская улица Карта всех событий

Проверку организовали в столице после гибели мальчика в одном из городских фитнес-центров. Об этом в пятницу, 16 октября, сообщили в пресс-службе Московской прокуратуры.

Инцидент произошел на Мосфильмовской улице. Несовершеннолетний потерял сознание на тренировке и скончался. Во время проверки прокуроры оценят соблюдение требований законодательства о несовершеннолетних и безопасность услуг, которые оказывал клуб.

Ранее в Следственном комитете возбудили уголовное дело по факту смерти ребенка.

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