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«Был пьяный»: Михалков рассказал, как оставил свой «Оскар» в чужой машине
/ Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

«Был пьяный»: Михалков рассказал, как оставил свой «Оскар» в чужой машине

Юлия Ямпольская

Звезды

Российский режиссер Никита Михалков рассказал, как в 1994 году забыл полученную статуэтку «Оскар» за фильм «Утомленные солнцем» в чужой машине. Этим он поделился в эфире программы «Судьба человека» на телеканале «Россия-1».

Артист отметил, что сильно волновался, поэтому в перерывах около восьми раз выходил, чтобы «пропустить стаканчик».

— Я ничего не помню, был такой пьяный. Мы четыре раза были в шорт-листе лучшего фильма на иностранном языке, поэтому ждали победы, — подчеркнул режиссер.

После получения «Оскара» Михалков поехал в отель. Однако он был сильно пьян, поэтому оставил статуэтку в машине.

Ранее режиссер выступил с предложением создать организацию, призванную помогать семьям известных деятелей культуры в случае их смерти или серьезной болезни. В пример он привел вдову и дочь артиста Алексея Баталова, которых обманули мошенники, после чего они оказались в тяжелой жизненной ситуации.

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Никита Михалковалкогольпремия Оскар
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