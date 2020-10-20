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Памятник советскому партизану Вилли открыли в окрестностях Вероны
Фото: youtube.com / РЕН ТВ. Новости

Памятник советскому партизану Вилли открыли в окрестностях Вероны

Евгения Звощик

В мире

Памятник советскому партизану Владимиру Тулиско, более известному по боевой кличке Вилли, открыли в городе Кальдиеро в окрестностях Вероны. Церемония состоялась во вторник, 20 октября. Монумент был создан итальянским скульптором Маттео Каваиони и российским мастером Надей Голышевой.

Мероприятие посетил посол РФ в Италии Сергей Разов. Он отметил, что на фоне ситуаций, когда во ряде европейских государств разрушают памятники советским солдатам-освободителям, в маленьком итальянском городке «большая группа честных и порядочных людей проводит церемонию открытия памятника советскому герою».

Кроме того, Разов поблагодарил итальянских специалистов и общественных деятелей за сбор исторических сведений и документов о событиях тех лет, а также отметил, что необходимо помнить о мужестве, стойкости и героизме воинов и партизан, принесших себя в жертву ради победы над нацизмом.

— Мы должны беречь правду об их подвигах и передавать ее нашим детям. Сегодняшняя церемония — лучшее подтверждение таких намерений, — добавил российский посол.

Известно, что скульпторы изобразили в мраморе павшего партизана и девушку, несущую ему цветы. Также на монументе есть надпись «Это цветок партизану». Памятник отражает историю Марии Бертиллы Марин, котораяна протяжении 75 лет носит цветы на могилу Тулиско, передает ТАСС.

СПРАВКА «ВМ»

Владимир Тулиско был убит 25 апреля 1945 года в перестрелке с отступающими немцами около Кальдиеро на северо-востоке Италии. Ему было всего 22 года. До своей гибели Тулиско смог сбежать из плена в 1944 году и присоединился к партизанам, которые действовали в области Венето.

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