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Минюст США подал антимонопольный иск в отношении Google
Фото: flickr.com / Conal Gallagher

Минюст США подал антимонопольный иск в отношении Google

Евгения Звощик

В мире

Министерство юстиции США подало иск в отношении компании Google, обвинив корпорацию в нарушении антимонопольного законодательства. Об этом сообщает агентство Reuters во вторник, 20 октября.

Отмечается, что американские власти подозревают компанию в нарушении закона и использовании своего положения на рынке для того, чтобы сдерживать конкурентов. Известно, что в качестве истца в деле вместе с федеральным правительством выступают также 11 штатов.

Как сообщает ТАСС, в прокуратуре США не исключают того, что в отношении других высокотехнологичных компаний США будут приняты те же меры, что и к Google. Об этом предупредил первый заместитель министра юстиции — генерального прокурора США Джеффри Розен. Он также добавил, что министр юстиции — генеральный прокурор США Уильям Барр — планирует держать на особом контроле дело Google.

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