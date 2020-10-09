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СБУ призвала Google и Apple заблокировать российские приложения
Фото: pixabay.com

СБУ призвала Google и Apple заблокировать российские приложения

Евгения Звощик

Внешняя политика

Служба безопасности Украины (СБУ) обратилась к компаниям Google и Apple с просьбой заблокировать российские приложения, против которых действуют санкции. Речь идет о сервисах, размещенных на платформах корпораций — Play Market и App Store. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ в пятницу, 9 октября.

Кроме того, отмечается, что ведомство также обратилось в Министерство иностранных дел Украины с просьбой проинформировать иностранных партнеров, работающих на Украине, о соблюдении требований действующего законодательства, передает РИА Новости.

Ранее СМИ сообщали, что СБУ обращались к Google и Apple с просьбой удалить из своих онлайн-магазинов приложение «ВКонтакте».

Напомним, украинские власти в мае 2017-го на три года запретили доступ к соцсетям «Одноклассники», «ВКонтакте», а также сервисам «Яндексу» и Mail.ru. В МИД России заявили, что с помощью запрета соцсетей Киев хочет блокировать альтернативные источники информации. В мае 2020-го президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о продлении санкций еще на три года.

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