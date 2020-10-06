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Путин допустил возможность отмены санкций против Украины
Фото: kremlin.ru / Администрация президента России 

Путин допустил возможность отмены санкций против Украины

Евгения Звощик

Внешняя политика

Российская Федерация готова к тому, чтобы санкции, введенные в отношении Украины, были сняты. Соответствующее заявление сделал президент РФ Владимир Путин во время встречи с главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком во вторник, 6 октября.

Российский лидер подчеркнул, что не Москва вводила санкции.

— Все, что мы делаем, мы делаем в ответ: относительно тех государств, которые сделали определенные шаги в отношении России, против России, — пояснил Путин.

Он отметил, что следует готовиться к тому, что санкции против Украины будут сняты.

— Когда-то, надеюсь, это произойдет. И в этом смысле, конечно, нужно, наверное, и в правительстве поработать, — приводятся слова российского президента на официальном сайте Кремля.

Напомним, отношения России и Украины ухудшились несколько лет назад на фоне конфликта в Донбассе, а также в связи с присоединением Крыма к РФ.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

Крымский вопрос

Крым стал частью России после проведения референдума в 2014 году. 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за воссоединение региона с РФ.

Киев не признает итоги голосования и считает Крым частью украинского государства. Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».

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