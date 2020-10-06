Путин заявил, что РФ выступает за восстановление отношений с Украиной

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Президент России Владимир Путин заявил о том, что Российская Федерация выступает за выстраивание отношений с Украиной. Об этом он сообщил во время встречи с главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком во вторник, 6 октября.

Он отметил, что Медведчук занимает ясную позицию по восстановлению украинско-российских отношений на всех уровнях: на общественном, государственном и в сфере экономики.

— Мы очень рады тому, что на Украине есть такие политические силы, которые открыто и честно занимают такую позицию, — подчеркнул российский президент.

Он выразил надежду на то, что у его собеседника будет все больше сторонников в данном направлении.

— Мы со своей стороны, повторю еще раз, будем делать все, что от нас зависит, для того чтобы отношения восстанавливались, — приводятся слова Путина на официальном сайте Кремля.

Напомним, отношения России и Украины ухудшились несколько лет назад на фоне конфликта в Донбассе, а также в связи с присоединением Крыма к РФ.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

Крымский вопрос

Крым стал частью России после проведения референдума в 2014 году. 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за воссоединение региона с РФ.

Киев не признает итоги голосования и считает Крым частью украинского государства. Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».

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