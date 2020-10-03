В Крыму прокомментировали план американского дипломата относительно полуострова

Фото: pixabay.com / Валерий Григоренко

Предложение бывшего спецпредставителя США по Украине Курта Волкера сделать невозможным использование Россией Крыма не имеет шансов на реализацию. Такое мнение выразил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель в субботу, 3 октября.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Волкер высказал идею сделать невозможным использование Россией Крыма, и в частности порта Севастополя. Для этого он предложил всем странам признавать и исполнять санкции, введенные Европейским союзом.

— Все это бред, который не имеет ни малейшего шанса к воплощению. Пусть Волкер приезжает в Крым и сам в этом убедится, — заявил Гемпель.

Он добавил, что время «Волкера и компании» ушло, а Россия окрепла, и считаться с этим придется. Гемпель добавил, что Киеву пора задуматься, к чему их подталкивают «западные кураторы» и к какому результату может привести зеркальный ответ со стороны Москвы, передает РИА Новости.

Крымский вопрос

Крым стал частью России после проведения референдума в 2014 году. 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за воссоединение региона с РФ.

Киев не признает итоги голосования и считает Крым частью украинского государства. Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».

Читайте также: Европейский Союз расширил санкции по Крыму