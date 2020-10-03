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В Крыму прокомментировали план американского дипломата относительно полуострова
Фото: pixabay.com / Валерий Григоренко

В Крыму прокомментировали план американского дипломата относительно полуострова

Евгения Звощик

Внешняя политика

Предложение бывшего спецпредставителя США по Украине Курта Волкера сделать невозможным использование Россией Крыма не имеет шансов на реализацию. Такое мнение выразил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель в субботу, 3 октября.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Волкер высказал идею сделать невозможным использование Россией Крыма, и в частности порта Севастополя. Для этого он предложил всем странам признавать и исполнять санкции, введенные Европейским союзом.

— Все это бред, который не имеет ни малейшего шанса к воплощению. Пусть Волкер приезжает в Крым и сам в этом убедится, — заявил Гемпель.

Он добавил, что время «Волкера и компании» ушло, а Россия окрепла, и считаться с этим придется. Гемпель добавил, что Киеву пора задуматься, к чему их подталкивают «западные кураторы» и к какому результату может привести зеркальный ответ со стороны Москвы, передает РИА Новости.

Крымский вопрос

Крым стал частью России после проведения референдума в 2014 году. 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за воссоединение региона с РФ.

Киев не признает итоги голосования и считает Крым частью украинского государства. Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».

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