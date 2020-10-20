Сотрудниками Росгвардии задержан вор-рецидивист при попытке ограбления

Фото: скриншот видео ГУ МВД России по Московской области

Вор-рецидивист был задержан сотрудниками Росгвардии на одном из охраняемых объектов, расположенных на Ленинском проспекте, сообщили в пресс–службе Московского управления национальной гвардии России.

Из ателье на Ленинском проспекте поступил сигнал тревоги в дежурную часть отдела вневедомственной охраны по Центральному административному округу столицы. Росгвардейцы незамедлительно прибыли по адресу, обнаружив на месте преступления разбитые окна и витрины. При обследовании помещения сотрудниками вневедомственной охраны был задержан неизвестный мужчина.

Правоохранителями было установлено, что 49-летний задержанный неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение краж. Для дальнейшего разбирательства он был передан сотрудникам полиции.

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