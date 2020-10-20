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Движение транспорта ограничат в четырех округах Москвы
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Движение транспорта ограничат в четырех округах Москвы

Вероника Кузьминова

Город
Абельмановский переулокКарта всех событий

Ограничения движения ожидаются на нескольких улицах центра, востока, юго-запада и запада Москвы. Об этом сообщили в городском Центре организации дорожного движения.

Транспортные изменения произойдут на Таганской и Абельмановской улицах, а также на переулках Маяковский, Товарищеский и Марксистский. Там поэтапно будут ограничивать несколько полос из-за реконструкции инженерных сетей. Транспортные сложности на этих магистралях следует ожидать в следующем году — с 15 марта по 25 апреля и с 11 мая по 11 июня.

Также реконструкция сетей произойдет на Малой Семеновской улице. Для движения закроют одну полосу, но компенсируют ее парковочным пространством, по которому можно будет ехать. Изменения коснутся Малой Семеновской улицы, переулков Медовый, Мажоров и Барабанный. Время проведения работ разделили на три этапа: с 26 октября по 25 декабря, с 11 января по 5 апреля и с 5 по 20 апреля.

Движение транспорта ограничат в четырех округах Москвы Фото: twitter.com/DtRoad

Транспортные изменения из-за строительства Большой кольцевой линии произойдут на Севастопольском проспекте. В районе пересечения с улицей Каховка будут поэтапно закрывать по одной полосе. Поэтапное закрытие планируется с 23 октября по 30 июня.

Одна полоса в каждом направлении перестанет работать на Бережковском мосту. Ограничение будет действовать с 15 ноября по 15 декабря из-за ремонта на Третьем транспортном кольце (ТТК).

Читайте также: Ограничения дорожного движения введут в трех округах Москвы

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