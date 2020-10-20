СМИ: Квартиру российского предпринимателя обокрали в Париже

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Неизвестные люди обокрали квартиру российского предпринимателя Николая Саркисова в Париже. Об этом сообщает агентство France-Presse со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах во вторник, 20 октября.

Отмечается, что инцидент произошел в доме на авеню Фош в 16-м округе французской столицы в конце прошлой недели. По данным собеседника агентства, из квартиры похитили часы, ювелирные украшения, а также меховые и кожаные изделия. Согласно примерным оценкам, сумма ущерба составляет не менее 500 тысяч евро.

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