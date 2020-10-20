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«Самая большая удача в моей жизни»: Ревва трогательно поздравил жену с днем рождения
/ Фото: Наталья Нечаева, «Вечерняя Москва»

«Самая большая удача в моей жизни»: Ревва трогательно поздравил жену с днем рождения

Юлия Ямпольская

Звезды

Шоумен Александр Ревва поздравил свою супругу Анжелику с днем рождения. Пожелание и признание в любви он опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram.

Резидент Comedy Club отметил, что благодарен за то, что встретил девушку на жизненном пути. Он вспомнил, как впервые встретился с любимой, а также поблагодарил ее за детей — Алису и Амели.

— Самая большая удача в моей жизни — это то, что я встретил тебя, моя Анжелика. Я хочу пожелать тебе, моя любовь, оставаться такой же нежной, красивой и самой любимой. Я люблю тебя!!! С днем рождения, мой ангел!, — написал Ревва

Ранее сообщалось, что фигуристка Татьяна Навка вместе с шестилетней дочкой Надей поздравили Дмитрия Пескова с 53-летием. Соответствующий пост появился на странице спортсменки в социальной сети Instagram. Девочка подготовила папе сюрприз в виде надувных шариков, которыми заполнили комнату.

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