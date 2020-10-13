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«Сегодня тебе можно все»: Жасмин отпраздновала 43-й день рождения
/ Фото: instagram.com/jasmin/

«Сегодня тебе можно все»: Жасмин отпраздновала 43-й день рождения

Юлия Ямпольская

Звезды

Певица Жасмин повеселилась на вечеринке в честь своего дня рождения. На праздник она пригласила Любовь Успенскую, Татьяну Навку, Леонида Агутина, Николая Баскова и других звезд.

Одной из первых певицу с 43-летием поздравила ее подруга Татьяна Навка. Супруга пресс-секретаря президента РФ посвятила исполнительнице пост на своей странице в Instagram. Она пожелала ей счастья, успеха и любви.

— С днем рождения, моя прекрасная Жасмин, которая даже к своему дню сделала подарок для своих поклонников, выпустила клип на песню «Можно»! Дорогая, сегодня тебе точно можно все! — написала Навка.

Жасмин поздравили Любовь Успенская, Леонид Агутин и Николай Басков. Артисты исполнили для именинницы и гостей свои хиты.

Певица на своей странице в Instagram поблагодарила всех присутствующих за приятные эмоции и поздравления.

— Счастье! Спасибо всем вам, мои дорогие, вы сделали мой день еще более светлым, счастливым, полным радостных надежд и ожиданий, — подписала пост исполнительница.

Ранее Дмитрий Губерниев опубликовал архивные фото в день рождения. На снимках Губерниев запечатлен в детском саду. Он отметил, что до сих пор не любит такой яркий свет, как на одной из фотографий, хоть и работает на телевидении.

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