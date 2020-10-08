«Чудо, какая прелесть!»: Навка показала видео проката младшей дочери
Олимпийская чемпионка Татьяна Навка на своей странице в социальной сети опубликовала фрагмент выступления младшей дочери Надежды на соревнованиях по фигурному катанию.
— Фигуристка! Выкладываю долгожданное видео, как и обещала. Так сказать: «Путь будущей чемпионки... Начало!» Хотя, мы предполагаем, а жизнь располагает. Хотелось бы, чтобы Надя нашла свой собственный путь и была счастлива, а на льду, в спорте или нет, не так уж и важно, — подписала спортсменка ролик в Instagram.
Она призналась, что не могла смотреть выступление дочери без слез.
Поклонники фигуристки оценили катание Надежды и отметили, что девочка растет очень талантливой.
«Чудо, какая прелесть! Мамина грация и уверенность! Обязательно будет чемпионкой!»; «Очень здорово! Умничка!»; «Достойная доченька своей талантливейшей мамочки!» — написали пользователи.
Ранее Татьяна Навка сообщила, что ее дочь заняла третье место на детском турнире по фигурному катанию в Подмосковье.
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