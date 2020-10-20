Чубайс предложил бороться с сосульками в Петербурге с помощью нанотехнологий

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Председатель правления АО «Роснано» Анатолий Чубайс предложил использовать нанотехнологии для избавления Санкт-Петербурга от сосулек. Об этом он написал на своей официальной странице в соцсети Facebook.

По его словам, сосульки представляют собой многолетнюю тяжелую проблему для города, иногда из-за них погибают люди.

— Мы решили попробовать помочь с помощью нанотехнологий. Это наш совместный с городом пилотный проект, — отметил Чубайс.

Он уточнил, что на кровлях двух домов — на набережной реки Фонтанки и Тверской улице — появится антиобледенительная нагревательная пленка на основе графеновых нанотрубок TUBALL. Как пояснил политик, данный эксперимент будет проходить за счет Роснано.

Он также рассказал, что указанная система нагревается примерно до 50 градусов и предотвращает гололедообразование.

Читайте также: Кабмин РФ не поддержал проект закона «единой платежки ЖКХ»