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Чубайс предложил бороться с сосульками в Петербурге с помощью нанотехнологий
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Чубайс предложил бороться с сосульками в Петербурге с помощью нанотехнологий

Евгения Звощик

Общество

Председатель правления АО «Роснано» Анатолий Чубайс предложил использовать нанотехнологии для избавления Санкт-Петербурга от сосулек. Об этом он написал на своей официальной странице в соцсети Facebook.

По его словам, сосульки представляют собой многолетнюю тяжелую проблему для города, иногда из-за них погибают люди.

— Мы решили попробовать помочь с помощью нанотехнологий. Это наш совместный с городом пилотный проект, — отметил Чубайс.

Он уточнил, что на кровлях двух домов — на набережной реки Фонтанки и Тверской улице — появится антиобледенительная нагревательная пленка на основе графеновых нанотрубок TUBALL. Как пояснил политик, данный эксперимент будет проходить за счет Роснано.

Он также рассказал, что указанная система нагревается примерно до 50 градусов и предотвращает гололедообразование.

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Санкт-ПетербургАнатолий Чубайснанотехнологии
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