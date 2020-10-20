Москва стала восьмой в рейтинге инновационно привлекательных мегаполисов

Фото: Павел Волков, «Вечерняя Москва»

Москва заняла восьмое место в рейтинге инновационной привлекательности мировых городов. Данные приводятся в исследовании ученых Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» HSE Global Cities Innovation Index.

Помимо российской столицы в рейтинг попали еще 35 городов мира. Москву удалось обогнать Лос-Анджелесу и Сан-Франциско. Строчками ниже, чем столица, находятся Шанхай, Сеул, Сингапур и Берлин.

Москва лидирует среди других городов по числу технопарков. Их в городе 39. По количеству университетов столица занимает пятое место, а по числу стартапов находится на девятой строчке. Авторы рейтинга заметили, что в Москве подана 21 тысяча заявок на патент. Это одна пятая от общего объема по России на регистрацию изобретений.

— Москва занимает первое место по уровню развития цифровой инфраструктуры: здесь действуют 36 642 точки доступа к беспроводному интернету — больше, чем в любом другом городе <…> Мобильный интернет в Москве — один из самых доступных и дешевых в мире, — цитирует результаты исследования ТАСС.

В материале ученых говорится, что Москва опережает многие города по числу компаний, внедряющих 5G. А развитие цифрового потенциала в столице соответствует концепции умного города.

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