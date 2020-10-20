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Демограф рассказал, что может простимулировать рождение третьего ребенка в семье
Фото: Дарья Смирнова, «Вечерняя Москва»

Демограф рассказал, что может простимулировать рождение третьего ребенка в семье

Елена Плешивцева

Общество

Демограф Алексей Ракша рассказал, что может простимулировать рождение третьего ребенка в семье, сообщает Nation News.

— Не надо выплачивать капитал на первого ребенка. Нужно давать миллион на третьего, даже полтора. Мы отстаем в рождаемости третьих детей, —уточнил Ракша.

По мнению эксперта, сейчас россияне стали охотнее воспитывать третьего ребенка, чем первого. В европейских странах в семьях зачастую больше трех детей. Специалист считает, что Россия также движется к этому, и государство должно поддерживать такие семьи.

Член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб считает, что россиянок надо призывать снижать количество абортов.

— Нужно показывать документальные фильмы перед решением о такой медицинской процедуре, чтобы женщина понимала, на что она идет, — считает Бессараб.

Специалист отметила важность контрацепции в отношениях, передает ФАН.

Ранее ОТР рассказало, что эксперт Российского института стратегических исследований Михаил Беляев прокомментировал идею введения налога на бездетность. Специалист считает, что таким образом нельзя повлиять на демографию в стране. По его мнению, нужно создавать больше рабочих мест, чтобы повысить благосостояние россиян.

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