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Москвичам показали Северный речной вокзал в виртуальной реальности
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Москвичам показали Северный речной вокзал в виртуальной реальности

Вероника Кузьминова

Город
Россия, Москва, Северный речной вокзал Карта всех событий

Москвичи, которые не успели посетить Северный речной вокзал, могут посмотреть на него дистанционно, в том числе с помощью VR-очков. Об этом сообщил департамент транспорта столицы.

Видеоэкскурсия по ночной гавани появилась в Telegram-канале департамента.

Видео: Telegram-канал «Дептранс Москвы»

— Приглашаем вас в ночную архитектурную сказку, — говорится в сообщении.

Напомним, Северный речной вокзал открылся в сентябре этого года после реставрации и сразу же стал популярным местом для прогулок. Территория вокзала была превращена в многофункциональное городское пространство. Посмотреть здание гавани можно не только с обычным экскурсоводом, но и с аудиогидом.

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Северный речной вокзалэкскурсиявидео
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