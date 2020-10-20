Москвичам показали Северный речной вокзал в виртуальной реальности

Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Россия, Москва, Северный речной вокзал Карта всех событий

Москвичи, которые не успели посетить Северный речной вокзал, могут посмотреть на него дистанционно, в том числе с помощью VR-очков. Об этом сообщил департамент транспорта столицы.

Видеоэкскурсия по ночной гавани появилась в Telegram-канале департамента.

Видео: Telegram-канал «Дептранс Москвы»

— Приглашаем вас в ночную архитектурную сказку, — говорится в сообщении.

Напомним, Северный речной вокзал открылся в сентябре этого года после реставрации и сразу же стал популярным местом для прогулок. Территория вокзала была превращена в многофункциональное городское пространство. Посмотреть здание гавани можно не только с обычным экскурсоводом, но и с аудиогидом.

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