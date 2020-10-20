Посещаемость торговых центров столицы упала почти на треть

Фонтан в ГУМе / Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Согласно исследованию крупной консалтинговой компании, количество покупателей в столичных торговых центрах за прошлую неделю уменьшилось на 27,7 процента.

Специалисты еженедельно оценивают обстановку в 150 точках. При составлении статистического отчета учитываются площадь центра и среднее число посетителей. Авторы исследования полагают, что жители боятся посещать общественные места из-за осложнения ситуации с коронавирусом.

— В августе мы фиксировали, что потоки покупателей восстановились на 94 процента. Но уже в сентябре началось снижение, которое продолжилось и в октябре. Причины кроются в увеличении процента заболевших COVID-19 и непростой экономической ситуации в стране. Целевые покупки себя исчерпали, поэтому посетителей стало меньше, — прокомментировал сложившуюся тенденцию президент компании-аналитика Роман Скороходов.

Эксперты ожидают, что люди вернутся в торговые центры уже в ноябре, когда начнутся сезонные скидки, распродажи и такие акции, как «Черная пятница». Привлечет покупателей и близость новогодних праздников. Москвичи, по мнению экспертов, обязательно отправятся за подарками для своих родных и близких.

В Российском совете торговых центров считают, что компании до конца не восстановились за летний период ни по количеству посетителей, ни по выручке. В лучшем случае они вернут свои позиции по этим показателям к третьему кварталу 2021 года.

Все эксперты сходятся во мнении, что ни в коем случае нельзя допускать повторного закрытия комплексов и прекращения работы. Многие площадки не смогут пережить повторения весенних событий и будут вынуждены закрыться. Поэтому руководители торговых центров усиленно работают над соблюдением всех необходимых мер профилактики. Представители отрасли готовы к ужесточениям правил, главное — продолжать работу.

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТОВ

Дмитрий Москаленко, президент Российского совета торговых центров:

— Начиная с последних выходных сентября произошло снижение трафика в разных торговых объектах на 10–15 процентов. Сейчас средний уровень восстановления трафика по сравнению с 2019 годом составляет 70–75 процентов, по нашим данным. Очевидно, что наметилась тенденция к снижению посещаемости.

Владимир Шишкин, исполнительный директор Гильдии предприятий торговли и услуг при МТПП:

— Мне кажется, проблем с посещаемостью у торговых центров нет. Я лично видел толпы людей, которые идут за покупками. Откуда берется такая статистика, неясно. Я не уверен, что она имеет отношение к реальности.

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