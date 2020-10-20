Первых призывников Москвы отправили в военных части после теста на коронавирус

Фото: Павел Волков, «Вечерняя Москва»

Первых призывников столицы отправили на службу в военные части Западного военного округа (ЗВО) для прохождения службы. Об этом сообщили в пресс-службе ЗВО во вторник, 20 октября.

Перед распределением в части у будущих солдат взяли тест на коронавирус и измерили температуру. В военной части уточнили, что эти процедуры призывники проходили в индивидуальном порядке, поэтому обошлось без очередей и массового скопления.

— Призванные граждане прибывали в автобусах с соблюдением социальной дистанции. В каждом автобусе находилось от четырех до шести юношей, обеспеченных средствами индивидуальной защиты в районных комиссариатах, — говорится на сайте ЗВО.

В военные части отправили порядка пяти тысяч молодых людей. Они будут служить в Смоленской и Ивановской областях. После приезда в части их посадят на двухнедельный карантин.

Читайте также: Призывная кампания повышенной готовности