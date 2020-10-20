Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Первых призывников Москвы отправили в военных части после теста на коронавирус
Фото: Павел Волков, «Вечерняя Москва»

Первых призывников Москвы отправили в военных части после теста на коронавирус

Вероника Кузьминова

Город

Первых призывников столицы отправили на службу в военные части Западного военного округа (ЗВО) для прохождения службы. Об этом сообщили в пресс-службе ЗВО во вторник, 20 октября.

Перед распределением в части у будущих солдат взяли тест на коронавирус и измерили температуру. В военной части уточнили, что эти процедуры призывники проходили в индивидуальном порядке, поэтому обошлось без очередей и массового скопления.

— Призванные граждане прибывали в автобусах с соблюдением социальной дистанции. В каждом автобусе находилось от четырех до шести юношей, обеспеченных средствами индивидуальной защиты в районных комиссариатах, — говорится на сайте ЗВО.

В военные части отправили порядка пяти тысяч молодых людей. Они будут служить в Смоленской и Ивановской областях. После приезда в части их посадят на двухнедельный карантин.

Читайте также: Призывная кампания повышенной готовности

призывная кампанияЗападный военный округ (ЗВО)Москва
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Не всякая русофобия одинаково вредна

 Александр Хохлов
 Александр Хохлов

В случае войны у Украины шансов нет

Константин Апрелев
Константин Апрелев

Что будет с ценами на жилье

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Готов ли ты умереть за свою веру

Олег Сыров
Олег Сыров

Кролики — это не только ценный мех

Юрий Крылов
Юрий Крылов

Писатель, убивший дракона

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Что почитать — спросите в храме

Все мнения
О проекте