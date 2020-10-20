Суд Финляндии обязал мужчину платить алименты за неродного ребенка

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Суд Финляндии обязал мужчину платить алименты за ребенка, который не является ему родным. Об этом во вторник, 20 октября, пишет издание Helsingin Sanomat.

Отмечается, что мужчина узнал о том, что он не биологический отец спустя два года после рождения малыша. Поэтому он обратился в суд, чтобы подать на развод и снять с себя отцовские обязательства, а также уплату алиментов.

Согласно финскому законодательству, он мог в течение двух лет написать отказ от отцовства над неродным ребенком. Однако мужчина слишком поздно обратился в суд, поэтому его ходатайство отклонили.

Бывшая супруга добилась от мужчины выплат по 308 евро в месяц. Также он должен оплатить ей судебные издержки.

Ранее экс-футболист сборной России Александр Кержаков выиграл суд по алиментам у бывшей жены. Спортсмен накопил миллионные долги по алиментам общей дочери Дарье, за что ему закрыли выезд за границу. На одном из последних заседаний Приморский суд снял данный запрет с Кержакова, хотя ему до сих пор необходимо выплатить алименты в размере около девяти миллионов рублей.

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