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Суд Финляндии обязал мужчину платить алименты за неродного ребенка
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Суд Финляндии обязал мужчину платить алименты за неродного ребенка

Юлия Ямпольская

Общество

Суд Финляндии обязал мужчину платить алименты за ребенка, который не является ему родным. Об этом во вторник, 20 октября, пишет издание Helsingin Sanomat.

Отмечается, что мужчина узнал о том, что он не биологический отец спустя два года после рождения малыша. Поэтому он обратился в суд, чтобы подать на развод и снять с себя отцовские обязательства, а также уплату алиментов.

Согласно финскому законодательству, он мог в течение двух лет написать отказ от отцовства над неродным ребенком. Однако мужчина слишком поздно обратился в суд, поэтому его ходатайство отклонили.

Бывшая супруга добилась от мужчины выплат по 308 евро в месяц. Также он должен оплатить ей судебные издержки.

Ранее экс-футболист сборной России Александр Кержаков выиграл суд по алиментам у бывшей жены. Спортсмен накопил миллионные долги по алиментам общей дочери Дарье, за что ему закрыли выезд за границу. На одном из последних заседаний Приморский суд снял данный запрет с Кержакова, хотя ему до сих пор необходимо выплатить алименты в размере около девяти миллионов рублей.

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