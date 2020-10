Фото: instagram.com/tonylewisoutfield

Ушел из жизни вокалист британской рок-группы The Outfield Тони Льюис. Об этом во вторник, 20 октября, сообщает издание Express со ссылкой на представителя артиста.

Как уточняется, исполнителю было 62 года.

— С глубокой скорбью и грустью я сообщаю, что Тони Льюис, певец рок-группы 80-х Outfield, внезапно скончался вчера, 19 октября, недалеко от Лондона, в Англии, — приводит газета слова представителя Льюиса.

Музыкальный коллектив The Outfield был основан в конце 1970-х Тони Льюисом, Джоном Спинксом и Аланом Джекманом. Популярность у слушателей группа получила в 1980-х, а альбом Play Deep три раза получал платиновый статус. Самой известной композицией The Outfield стала Your Love.

Всего члены коллектива записали девять студийных альбомов, последний, получивший название Replay, вышел в 2011 году.