Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Современная поликлиника появилась на месте старых зданий прошлого века в столице
Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

Современная поликлиника появилась на месте старых зданий прошлого века в столице

Алексей Хорошилов

Город

C начала года в Центральном округе Москвы ввели в эксплуатацию 14 объектов недвижимости общей площадью 310 тысяч квадратных метров. 20 октября об этом сообщил руководитель столичного Департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

В числе введенных объектов — детско-взрослая поликлиника на 320 посещений в смену в Большом Строченовском переулке, несколько жилых и административных зданий. Возводить здания в центре такого крупного города, как Москва, непросто. В первую очередь — из-за плотной застройки.

— Новые медучреждения строятся не только в районах массового проживания москвичей. В центре города, в условиях сложившейся застройки, порой бывает достаточно трудно найти место для новых объектов, но перед нами стоит задача — повысить качество жизни москвичей, которую поставил мэр Москвы Сергей Собянин, — сказал Сергей Левкин.

Поликлинику в районе Замоскворечье построили на месте старых зданий, возведенных в 30-е годы прошлого столетия. Площадь медучреждения — 8,5 тысячи квадратных метров. Поликлиника состоит из двух блоков — детского и взрослого. Первый рассчитан на 100 посещений в смену и включает в себя кабинет здорового ребенка, педиатрическое отделение, кабинеты узких специалистов. Взрослый блок рассчитан на 220 посещений в смену.

Сергей Левкин отметил, что всего, согласно программе комплексного обустройства и развития центра города на 2020 год, в Центральном округе планируют построить 590 тысяч квадратных метров недвижимости. До конца года должны ввести в эксплуатацию еще 27 объектов общей площадью 280 тысяч квадратных метров.

Читайте также: Порядка 11 соцобъектов по реновации построят в Можайском районе Москвы

поликлиникастроительство поликлиникиБлагоустройство в столице
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Не всякая русофобия одинаково вредна

 Александр Хохлов
 Александр Хохлов

В случае войны у Украины шансов нет

Константин Апрелев
Константин Апрелев

Что будет с ценами на жилье

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Готов ли ты умереть за свою веру

Олег Сыров
Олег Сыров

Кролики — это не только ценный мех

Юрий Крылов
Юрий Крылов

Писатель, убивший дракона

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Что почитать — спросите в храме

Все мнения
О проекте