Современная поликлиника появилась на месте старых зданий прошлого века в столице

Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

C начала года в Центральном округе Москвы ввели в эксплуатацию 14 объектов недвижимости общей площадью 310 тысяч квадратных метров. 20 октября об этом сообщил руководитель столичного Департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

В числе введенных объектов — детско-взрослая поликлиника на 320 посещений в смену в Большом Строченовском переулке, несколько жилых и административных зданий. Возводить здания в центре такого крупного города, как Москва, непросто. В первую очередь — из-за плотной застройки.

— Новые медучреждения строятся не только в районах массового проживания москвичей. В центре города, в условиях сложившейся застройки, порой бывает достаточно трудно найти место для новых объектов, но перед нами стоит задача — повысить качество жизни москвичей, которую поставил мэр Москвы Сергей Собянин, — сказал Сергей Левкин.

Поликлинику в районе Замоскворечье построили на месте старых зданий, возведенных в 30-е годы прошлого столетия. Площадь медучреждения — 8,5 тысячи квадратных метров. Поликлиника состоит из двух блоков — детского и взрослого. Первый рассчитан на 100 посещений в смену и включает в себя кабинет здорового ребенка, педиатрическое отделение, кабинеты узких специалистов. Взрослый блок рассчитан на 220 посещений в смену.

Сергей Левкин отметил, что всего, согласно программе комплексного обустройства и развития центра города на 2020 год, в Центральном округе планируют построить 590 тысяч квадратных метров недвижимости. До конца года должны ввести в эксплуатацию еще 27 объектов общей площадью 280 тысяч квадратных метров.

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