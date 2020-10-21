Завершился прием заявок на участие в архитектурном конкурсе по развитию набережной в Строгине

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Заявки на участие в архитектурном конкурсе по развитию набережной в Строгине подали 96 компаний из 11 стран. Во вторник, 20 октября, об этом сообщил главный архитектор Москвы и председатель жюри конкурса Сергей Кузнецов.

Прием заявок на конкурс завершился 15 октября. Его участникам предстоит разработать проект благоустройства набережной, сохранив при этом уникальный природный ландшафт. Проектируемый участок входит в особо охраняемую природную территорию «Природно-исторический парк «Москворецкий». От участников требуется знание особенностей таких территорий, тщательный анализ оползневых процессов, бережное отношение к флоре и фауне.

— Особо охраняемые природные территории не подразумевают того, что они должны быть дикими, заброшенными и недоступными для отдыха, за ними нужно ухаживать. И конкурс — это попытка найти баланс между комфортом для людей и благом для природы, — сказал Сергей Кузнецов.

96 компаний подали на конкурс 36 заявок: 12 претендентов — индивидуально, 84 — в составе 24 консорциумов. Всего для участия в архитектурном конкурсе зарегистрировались 134 участника из 22 стран мира, но часть заявок не прошла отбор.

Конкурс инициирован Москомархитектурой и организован Научно-исследовательским и планировочным институтом градостроительного планирования Москвы (НИиПИ Градплан города Москвы). Предварительно организаторы пообщались с жителями района Строгино, чтобы выяснить их желания и опасения касательно благоустройства природного парка.

— Каждое дерево будет сохранено. Одновременно с недоверием очевидно недовольство жителей существующим положением — разрушением берега, неуместным старомодным дизайном малых архитектурных форм парка, конструктивными недочетами уже проложенных экотроп и рыболовных площадок, — отметила директор Научно-исследовательского и проектного института градостроительного планирования города Москвы Дина Саттарова.

По ее словам, конкурс позволит получить идеи по созданию единой современной концепции парка, в котором будут и пикниковые беседки, и площадки для отдыха, детские, спортивные площадки, новые велосипедные и пешеходные дорожки.

КСТАТИ

19 октября состоялось заседание экспертного совета, который представил свои рекомендации жюри конкурса. На сегодняшний день запланировано заседание жюри, в ходе которого будут выбраны три финалиста, которые предложат свое видение набережной в Строгине и затем приступят к подготовке своих проектов. Победителя конкурса выберут 2 декабря.

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