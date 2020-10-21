Аналитики рассказали, сколько подростков хотят оформить статус самозанятых

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Более четверти российских подростков хотят оформить статус самозанятых. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса Qiwi.

Как уточняется, участниками опроса стали почти 1,4 тысячи молодых людей, возраст которых составил от 14 до 22 лет.

— За последний год среди подростков 16-17 лет работали 42 процента, причем половина из них трудилась офлайн. При этом 23 процента называют себя фрилансерами и работающими на себя. Почти треть (27 процентов) респондентов 16-17 лет планирует получить статус самозанятого в ближайшие полгода, — подчеркнули аналитики.

По мнению подростков, данный статус позволяет вести трудовую деятельность официально и совмещать ее с учебой или другой работой. Более 10 процентов молодых людей хотят таким образом оформить индивидуальное предпринимательство, также ребята отмечают низкую налоговую ставку.

В настоящее время статус самозанятых оформили четыре процента респондентов, однако порядка 70 процентов не намерены его получать. Почти 40 процентов не видят в нем смысла, еще 11 процентов работают без статуса, передает РИА Новости.

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