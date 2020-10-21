Спасатели МЧС объяснили правила тушения огня в автомобиле

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Для ликвидации огня в автомобиле у водителя есть всего несколько минут. Об этом предупредили в пресс-службе главного управления МЧС России по Москве.

Спасатели пояснили, что машина может полностью сгореть за четыре-шесть минут. Автомобилистам на случай ЧП следует иметь при себе порошковый огнетушитель.

— В преддверии заморозков и появления первого снега практически все автомобилисты озабочены тем, когда же следует менять резину, какую лучше выбрать и где выгоднее ее купить. И порой забывают о другой очень важной проблеме: при пожаре машина выгорает за четыре-шесть минут. Полностью, — подчеркнули в МЧС.

Как добавили в ведомстве, наиболее частными причинами пожаров становятся неосторожное обращение с огнем и техническая неисправность автомобиля. В связи с этим в каждом транспортном средстве обязательно должен находиться огнетушитель, с которым нужно уметь правильно обращаться.

Например, самым безопасным является порошковый, также можно применять углекислотный огнетушитель. Однако он может привести к появлению холодового ожога при неграмотном использовании.

Специалисты напомнили, что в легковом автомобиле следует держать такой огнетушитель, чтобы масса огнетушащего вещества превышала два килограмма. Для внедорожника масса увеличивается минимум до трех килограммов, для микроавтобусов и грузовиков — до пяти килограммов, передает РИА Новости.

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