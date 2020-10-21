«Богиня»: Ирина Шейк снялась обнаженной для обложки нового номера Vogue

По словам модели, ее размолвка с актером была связана с тем, что иногда двум замечательным людям просто не суждено образовать хорошую пару / @irinashayk / Фотография из официального аккаунты Ирины Шейк в Instagram

Модель Ирина Шейк вновь снялась для обложки глянцевого журнала Vogue. Звезда предстала на фотографии полностью обнаженной.

34-летняя россиянка поделилась кадром с поклонниками на личной странице Instagram. Бюст и зону бикини она прикрыла фрагментами расписной плитки. Шейк написала, что рада вновь позировать для фотосессии.

— Делаю то, что делаю. Счастлива быть в особенном доме Версаче в Милане и творить для ноябрьского выпуска, — отметила она.

Фанатов восхитил смелый снимок модели, ей сделали множество комплиментов. «Богиня», «Икона», «Чувственная и восхитительная», — комментировали пользователи.

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