«Богиня»: Ирина Шейк снялась обнаженной для обложки нового номера Vogue
Модель Ирина Шейк вновь снялась для обложки глянцевого журнала Vogue. Звезда предстала на фотографии полностью обнаженной.
34-летняя россиянка поделилась кадром с поклонниками на личной странице Instagram. Бюст и зону бикини она прикрыла фрагментами расписной плитки. Шейк написала, что рада вновь позировать для фотосессии.
— Делаю то, что делаю. Счастлива быть в особенном доме Версаче в Милане и творить для ноябрьского выпуска, — отметила она.
Фанатов восхитил смелый снимок модели, ей сделали множество комплиментов. «Богиня», «Икона», «Чувственная и восхитительная», — комментировали пользователи.
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