Лобода в день рождения опубликовала откровенные фото в ванне

Светлана Лобода отметила 38-й день рождения / Фото: instagram.com/lobodaofficial

Певица Светлана Лобода поделилась с фанатами откровенными снимками в честь своего дня рождения. Соответствующие кадры 38-летняя артистка опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram.

Знаменитость позирует, лежа в пенной ванне с бокалом шампанского и огромным букетом роз. На ней надет просвечивающий купальник со стразами. Лобода отметила, что сейчас она очень счастлива.

— Пусть это чувство продлится как можно дольше! У меня есть все, о чем я мечтала, и даже больше, — написала певица.

Поклонники сразу же начали поздравлять артистку с днем рождения, а также оценили ее эротическую фотосессию.

«Света, за что!? Я не могу на это смотреть»; «Вас дети смотрят»; «Можно было бы и снять верх»; «С днем рождения Вас, безгранично любим и ценим», — написали пользователи.

Публикация за короткое время набрала более 180 тысяч лайков и сотни комментариев.

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