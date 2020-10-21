Экс-президент Украины назвал четыре условия для достижения мира на Донбассе

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Для достижения мира на Донбассе необходимо выполнение четыре условий. Об этом заявил глава делегации Киева в контрольной группе по Донбассу, первый президент Украины Леонид Кравчук.

По его словам, должны быть приняты законы о реинтеграции региона.

— Это огромный массив документов, включающий в себя периоды до и после войны, в частности период включения неподконтрольных территорий в систему украинской власти, — отметил Кравчук в эфире телеканала «Украина 24».

Экс-президент добавил, что Донбасс может быть интегрирован в состав Украины в результате выполнения четырех пунктов. В частности, на территории необходимо прекратить военные действия. Также там следует провести выборы и сформировать исполнительную власть. Кроме того, обязательным является принятие пакета экономических законов.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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