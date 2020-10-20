Зеленский анонсировал законы о переходном периоде после реинтеграции Донбасса

Фото: president.gov.ua / Пресс-служба администрации президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал ряд законов о переходном периоде после реинтеграции Донбасса. Об этом политик заявил во вторник, 20 октября, в ходе послания Раде.

— Мы готовим пакет законов о переходном периоде после реинтеграции Донбасса, — приводит ТАСС его слова.

Он уточнил, что среди инициатив будет закон об амнистии, но она будет предоставлена только тем, «у кого руки не в крови».

Ранее Зеленский озвучил второй вопрос для всеукраинского опроса.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

Читайте также: Откажется ли Зеленский от Украины из-за войны в Донбассе