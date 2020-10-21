Стартовали работы по благоустройству территорий 11 московских поликлиник

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Территории возле 11 столичных поликлиник, в которых завершается капитальный ремонт, благоустроят по единому стандарту. Как рассказал в среду, 21 октября, заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, работы завершат до конца года.

Заммэра отметил, что до начала благоустройства эти пространства находились в неудовлетворительном состоянии. Так, пешеходные маршруты совмещались с дорожными проездами, отсутствовали обозначения пешеходных переходов. Среди других недочетов — освещение, навигация и места для кратковременного отдыха. К тому же не были огорожены хозяйственные зоны.

— В ходе благоустройства пешеходные и транспортные потоки разделят, также будут установлены скамейки для отдыха. Там, где позволит площадь, обустроят детские площадки, — сказал Петр Бирюков.

По его словам, территории адаптируют под нужды маломобильных граждан, установят навигацию.

Все воздушные кабельные линии уберут под землю, что позволит улучшить визуальный облик пространства.

Для безопасного пребывания в вечернее время на территории 11 поликлиник установят 158 опор с энергоэффективными фонарями. Кроме того, территории медучреждений дополнительно озеленят.

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